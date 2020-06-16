O Ses Türkiye'de Seda Sayan gidiyor Ebru Gündeş geliyor!

Geçtiğimiz sezon O Ses Türkiye isimli yarışma programının jüri ekibinde yer alan ve aynı kanalda yayına giren Yemekteyiz adlı projenin sunuculuğunu üstlenen Seda Sayan, yoğun çalışma temposundan ötürü bir hayli yorulduğunu dile getirerek her iki yapımdan da ayrıldığını sevenlerine duyurmuştu. Bununla beraber hem O Ses Türkiye'nin hem de Yemekteyiz'in yapımcılığında yer alan Acun Ilıcalı ise yeni sezon için sürpriz gelişmeleri seyircisiyle sosyal platform aracılığıyla paylaşarak yeni sezonda jüri kadrosunda değişiklik kararı aldığını ilan etmesi üzerine gözler yeni gelecek isme çevrilmişti.

O Ses Türkiye'de yeni yayın döneminde yapacağı değişikliği anlatan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor." Şeklinde ifadelere yer vermişti.

Seda Sayan'ın yerine ekibe, Ebru Gündeş’in yeniden dahil olduğunun bilgisine ulaşıldı. Başarılı sanatçı’nın jüri koltuğunda oturacağı programdan haftalık 180 bin TL alacağına yönelik iddia ileri sürüldü. Diğer taraftan; Murat Boz, Hadise ve Beyazıt Öztürk üçlüsü bu sezon da koltuğunu koruyor.