Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8443
  • 7,7376
  • 380.058
  • 111563
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. O Ses Türkiye'de Seda Sayan gidiyor Ebru Gündeş geliyor!
16 Haziran 2020 Salı 14:29 | Son Güncelleme:

O Ses Türkiye'de Seda Sayan gidiyor Ebru Gündeş geliyor!

O Ses Türkiye'de Seda Sayan gidiyor Ebru Gündeş geliyor!

O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonunda jüri koltuğuna Seda Sayan'ın yerine tekrardan Ebru Gündeş'in oturacağı öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye kadrosunda değişikliğe gidileceğini açıklamasının ardından yeni jürinin kim olacağı konusu netlik kazanıp Ebru Gündeş olarak seyircisiyle paylaşıldı.

Geçtiğimiz sezon O Ses Türkiye isimli yarışma programının jüri ekibinde yer alan ve aynı kanalda yayına giren Yemekteyiz adlı projenin sunuculuğunu üstlenen Seda Sayan, yoğun çalışma temposundan ötürü bir hayli yorulduğunu dile getirerek her iki yapımdan da ayrıldığını sevenlerine duyurmuştu. Bununla beraber hem O Ses Türkiye'nin hem de Yemekteyiz'in yapımcılığında yer alan Acun Ilıcalı ise yeni sezon için sürpriz gelişmeleri seyircisiyle sosyal platform aracılığıyla paylaşarak yeni sezonda jüri kadrosunda değişiklik kararı aldığını ilan etmesi üzerine gözler yeni gelecek isme çevrilmişti.

O Ses Türkiye'de yeni yayın döneminde yapacağı değişikliği anlatan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor." Şeklinde ifadelere yer vermişti.

Seda Sayan'ın yerine ekibe, Ebru Gündeş’in yeniden dahil olduğunun bilgisine ulaşıldı. Başarılı sanatçı’nın jüri koltuğunda oturacağı programdan haftalık 180 bin TL alacağına yönelik iddia ileri sürüldü. Diğer taraftan; Murat Boz, Hadise ve Beyazıt Öztürk üçlüsü bu sezon da koltuğunu koruyor.

Hatay Valiliği: 7 terörist Afrin'deki hücre evinde yakalandı
NATO'nun hamlesi Rusya'yı kızdırdı: Gerekli önlemleri almak zorundayız
Aile Bakanı Selçuk açıkladı: 12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Gökyüzünde esrarengiz manzara! Düşme anı saniye saniye kaydedildi
F.Bahçe dünyaca ünlü yıldızla büyük ölçüde anlaştı
Brooklyn'de 'Black Lives Matter' yazan sokak

Brooklyn'de 'Black Lives Matter' yazan sokak

Adana'da 5 iş yerinde 206 kaçak cep telefonu bulundu, 4 şüpheli yakaland

Adana'da 5 iş yerinde 206 kaçak cep telefonu bulundu, 4 şüpheli yakalandı

Yusufeli Barajı gövde yüksekliğinde 211 metreye ulaşıld&#x

Yusufeli Barajı gövde yüksekliğinde 211 metreye ulaşıldı

Bakan Varank aşı ve ilaç çalışmalarını incel

Bakan Varank aşı ve ilaç çalışmalarını inceledi