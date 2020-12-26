Tv8'in sevilen ve ilgi ile takip edilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin Ekim ayında ekrana gelmesi planlanmıştı ancak ‘MasterChef Türkiye'nin reyting oranlarının yüksek olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı programı olacak mı? O Ses Türkiye yılbaşı 2021 jürileri kimler?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMI OLACAK MI?

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği O Ses Türkiye yarışmasının yılbaşında izleyicisi ile buluşması bekleniyor.

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN?

TV8'in ilgi gören yarışma programı 'O Ses Türkiye' yılbaşında izleyici kitlesinin karşısına geçeceği iddia ediliyor. Verdiği aranın ardından yılbaşında ekrana tekrardan dönüş yapacağı söylenen O Ses Türkiye özel programda ünlü isimlerin sahneye çıkarak yarışması tahmin ediliyor.

O SES TÜRKİYE YENİ JÜRİLER KİMLER?

Tüm bunların yanı sıra, MasterChef Türkiye yüzünden ertelenen O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda tüm dikkatleri üzerine çeken jüri üyesinin veda ettiği öğrenildi. Yoğun bir tempoda çalışmaktan bir hayli yorulan Seda Sayan, Acun Ilıcalı'dan müsaade isteyerek TV8 kanalıyla bağlantısını koparmıştı.

2016 tarihinde O Ses Türkiye'den ayrılan Ebru Gündeş, Seda Sayan'ın boşalan koltuğunu devraldı. Öte yandan, geçtiğimiz aylarda Baltalimanı'nda görüntülenen Beyazıt Öztürk, 'O Ses Türkiye' yarışmasının pandemi döneminden ötürü bu yıl yapılmayacağını açıklamıştı.