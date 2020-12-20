O Ses Türkiye, Acun Ilıcalı'nın sunumuyla Tv 8 ekranlarında yayınlanıyordu. 9 yıldır devam eden programın bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelendiği iddia edilmişti. Yarışmacıların ses ve sahne performanslarının değerlendirildiği yarışmada bir jüri üyesinin programda yer almayacağı kaydedildi. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, yeni jüriler kim? O Ses Türkiye yılbaşı yapılacak mı?

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR, YENİ JÜRİLER KİM?

O Ses Türkiye yayın tarihi merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın yapımı ve sunuculuğunda yer aldığı yarışma programında MasterChef Türkiye programının büyük ivme yakalaması ve koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği konuşulan bilgiler arasında.

Ilıcalı'nın O Ses Türkiye'nin yerine Beyazıt Öztürk, Hadise ve İbrahim Büyüak'lı ile Pişti adlı bir programa başlayacağı konuşuluyor.

2016 tarihinde O Ses Türkiye'den ayrılan Ebru Gündeş, Seda Sayan'ın boşalan koltuğunu devraldı. Öte yandan, geçtiğimiz aylarda Baltalimanı'nda görüntülenen Beyazıt Öztürk, 'O Ses Türkiye' yarışmasının pandemi döneminden ötürü bu yıl yapılmayacağını açıklamıştı.

Pişti programı 2006 yılında eski haber spikeri Reha Muhtar sunuculuğpunda Show Tv'de yayınlanıyordu. Şimdi ise Beyazıt Öztürk sosyal medya ve magazin gündemini konuklarıyla birlikte yeni bir format ile devam edecek.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI YAPILACAK MI?

TV8'in ilgi gören yarışma programı 'O Ses Türkiye' yılbaşında izleyici kitlesinin karşısına geçeceği iddia edildi. Verdiği aranın ardından yılbaşında ekrana tekrardan dönüş yapacağı söylenen O Ses Türkiye özel programda ünlü isimlerin sahneye çıkarak yarışması tahmin ediliyor.