O Ses Türkiye Eyüp Sultan Aylar kimdir? O Ses Türkiye yarı finalisti Eyüp Sultan Aylar nereli?

O Ses Türkiye Eyüp Sultan Aylar kimdir? sorusu merak ediliyor. Eyüp Sultan Aylar’ın finale kalanlar arasında yer alıp almayacağı heyecanla bekleniliyor. TV 8’de yayınlanan yarışmada final heyecanı yaşanıyor. Bu akşam gerçekleşecek olan yarı finalin ardından yarın final yapılacak. Daha önce sergilediği performanslar ile yarışmaya damga vuran Eyüp Sultan Aylar ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

EYÜP SULTAN AYLAR KİMDİR?

Aslan İzmirli olan Eyüp Sultan Aylar, Ege Üniversitesi konservatuar bölümü mezunudur.

Doğuştan görme engelli olmasına rağmen 5 yaşından itibaren müzikle ilgileniyor. Eyüp Sultan Aylar, Trt müzik'te yayınlanan ve Metin Özülkü’nün sunduğu “Engelsiz Sahne” adlı programda da sesini ve yeteneğini sergilemişti. Bağlama, ney, org ve kaval çalabilen Eyüp Sultan Aylar, Taksim metrosunda müzik dinletisi sunuyor.

O Ses Türkiye’DE, Salim Dündar'dan Aynalar şarkısını seslendiren Eyüp Sultan Aylar başta O Ses Türkiye jürisi olmak üzere stüdyoda bulunan herkesi kendine hayran bırakmıştı. Performansıyla yarışmaya damga vuran Eyüp Sultan Aylar, seyircilerin isteği üzerine bu defa da Fikrimin İnce Gülü parçasını da seslendirmişti.

Jüri üyelerinin hepsini döndürmeyi başaran Devlet Konservatuarı mezunu Eyüp Sultan Aylar, Hadise'nin takımında yer alıyor.