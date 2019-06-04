04 Haziran 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 08:00
'O şarkısıyla kafa tutmaya utanmıyor'
Demet Akalın, fotoğrafının altında takipçi satmaya çalışan bir kullanıcıya ‘Sinan Akçıl’a yaz o alır! Bizim takipçi satışıyla işimiz olmaz’ şeklinde bir yorumda bulundu.
Sivri dilli şarkıcı Demet Akalın, bu çıkışıyla meslektaşı Sinan Akçıl’ın sahte takipçi aldığını ima etti. Ardından ‘Kendisi bana sallamış! Hayır, o şarkıyla (Goy Goy) bir de utanmıyor da kafa tutmaya, komik çocuk! Hande Yener’le barışmak bu kadar rahatsız etmemeli insanları’ mesajını yazdı.