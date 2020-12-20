'O eski halinden eser yok şimdi!' 'İbo Show'a katılan ünlü türkücü Zara'nın yeni imajı sosyal medyayı salladı... Estetik tepkisi!

Yıllar sonra tekrar ekranlara gelen İbo Show reytingleri kasıp kavurmaya devam ediyor. İbo Show'un son bölümünde şarkıcı Zara, Oktay Kaynarca, Yılmaz Vural ve Oya Başar programın konukları arasındaydı.

Geceye Oktay Kaynarca ve Zara'nın söylediği türküler damga vururken Zara'nın yeni imajı resmen İbo Show'un diğer konuklarını gölgede bıraktı. Sosyal medyada ise Zara'nın değişimi çok konuşuldu.

Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen Zara'ya sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Yeni çıkardığı albüm için imaj değiştiren Zara şarkılarıyla sevenlerini mest ederken çoğu izleyici ise bu değişime şoke oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Zara'nın o güzel yüzünden eser yok! Herkes aynı tip" dedi. Çoğu kullanıcı ise Zara için "Doğallık gitmiş" dedi.