Nusret'ten İlber Ortaylı paylaşımı: Tarihe geçtin dedi
Et pişirme ve tuzlama şekli nedeniyle Salt Bae adıyla anılmaya başlanan ve bir internet fenomeni haline gelen Nusret Gökçe, ünlü tarihçi Profesör İlber Ortaylı'nın kendisine "Tarihe geçtin dedi" paylaşımı yaptı.
Birçok ünlü ismi ağırlayan ve zaman zaman onların fotoğraflarını paylaşan Nusret, bu sefer Prof. Dr. İlber Ortaylı'yla çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.
Instagram üzerinden paylaşım yapan Nusret, fotoğrafın altına, “Tarihe geçtin dedi” notunu düştü.