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  3. Nusret'ten hayranlarının yüreğini ağzına getiren görüntü...

Nusret'ten hayranlarının yüreğini ağzına getiren görüntü...

Nusret'ten hayranlarının yüreğini ağzına getiren görüntü...

Nusret Gökçe, sosyal medyadaki tuz dökme hareketinin yanı sıra yaptığı spor yaptığı görüntülerle de dikkat çekiyor.

22,5 milyon takipçisi bulunan Nusret, Instagram’ın Hikayeler bölümünü en sık kullanan ünlülerden. Spor yaptığı anların görüntülerin de sık sık paylaşan Nusret kimi zaman koşu yolunu ya da parkı seçiyor.

Nusret’in son ağırlık çalışması için kullandığı şey ise ağır bir taş parçası oldu. Ağırlık çalışması sırasında taşın üzerine düşme tehlikesi olunca izleyenlerin yüreği ağzına geldi.

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