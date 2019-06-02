02 Haziran 2019 Pazar 12:07 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 12:07
Nusret'ten çalışanlarını şaşırtan teftiş!
Nusret bugün İstanbul'daki şubelerini teftiş turuna çıktı. Karşılarında bir anda Nusret'i gören çalışanları şaşkınlık yaşadı.
Tuzlama hareketi ve yatırımları ile dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Nusret bu sabah İstanbul'daki şubelerini teftişe çıktı o anları Instagram'dan paylaştı. Patronlarını bir anda karşılaşarında gören çalışanlar küçük şaşkınlıklar yaşadı.