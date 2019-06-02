Nusret'ten çalışanlarını şaşırtan teftiş!

Tuzlama hareketi ve yatırımları ile dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Nusret bu sabah İstanbul'daki şubelerini teftişe çıktı o anları Instagram'dan paylaştı. Patronlarını bir anda karşılaşarında gören çalışanlar küçük şaşkınlıklar yaşadı.







