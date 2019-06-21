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  3. Nusr-Et'e Mikonos'ta şok! Sabaha kadar tek tek incelediler...

Nusr-Et'e Mikonos'ta şok! Sabaha kadar tek tek incelediler...

Nusr-Et'e Mikonos'ta şok! Sabaha kadar tek tek incelediler...

Yunanistan'ın en turistik adası Mikonos’ta lokanta açan Nusret, fiş kesmediği için 48 saat kapatma cezası aldı.

Nusret Gökçe yaklaşık 15 gün önce Yunanistan’ın Mikonos Adası'nda Nusr-Et isimli et zincirinin yeni bir şubesini açmıştı. Büyük ilgi gören restoranı teftiş eden maliyeciler, 25 bin 800 Euro'luk (168 bin TL) ürüne fiş kesilmediğini tespit etti. Teftiş sabah saatlerine kadar sürdü. Lokantanın 2 gün kapalı kalacağı ve daha sonra para cezası kesileceği öğrenildi. 

(İHA) 

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