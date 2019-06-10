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10 Haziran 2019 Pazartesi 13:02 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:02

Nusret dediğini yaptı! Tam 20 kilometre..

Nusret dediğini yaptı! Tam 20 kilometre..

İnternet fenomeni ünlü kasap Nusret Gökçe sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Nusret bu sabah 20 kilometre koşacağını belirten bir paylaşım yaptı.

İş hayatındaki başarısı kadar, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da konuşulan ve ünü Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe düzenli olarak spor yapmaya da devam ediyor. Nusret bu sabah Instagram hesabından 'Bugün 20 kilometre koşacağım evden başlayıp restorant da bitireceğim' dedi.

Nusret daha sonra koştuğu anların videosunu sosyal medyadan yayınlandı. Nusret 20 kilometrelik koşu sırasında kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. 

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