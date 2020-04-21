Nurgül Yeşilçay'ın 'Evde Bayram temizliği' paylaşımı gülümsetti

Nurgül Yeşilçay son olarak hayranlarını gülümseten bir paylaşıma imza attı. Bu kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Yeşilçay, "Evde Bayram temizliği... Neydi 'evde daha verimli çalışmak için eşofmanla yat kalk yapmıyoruz, üstümüzü işe gider gibi değiştiriyoruz' doğru anlamış mıyız?" notunu düştü. Oyuncunun bu paylaşımı takipçilerini gülümsetti.