Nurgül Yeşilçay'ın 'Evde Bayram temizliği' paylaşımı gülümsetti
Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir evde kendini karantinaya alan oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Nurgül Yeşilçay son olarak hayranlarını gülümseten bir paylaşıma imza attı. Bu kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Yeşilçay, "Evde Bayram temizliği... Neydi 'evde daha verimli çalışmak için eşofmanla yat kalk yapmıyoruz, üstümüzü işe gider gibi değiştiriyoruz' doğru anlamış mıyız?" notunu düştü. Oyuncunun bu paylaşımı takipçilerini gülümsetti.