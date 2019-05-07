Nurgül Yeşilçay'dan sürpriz evlilik açıklaması!

Yakında yeni bir tiyatro oyunu ile hayranlarının karşısına çıkacağını söyleyen Yeşilcay, ‘’Uzun zamandır tiyatro oyunlarında yoktum ama önümüzdeki aylarda gençlere hitap eden bir oyunumuz olacak’’ açıklamasını yaptı.

Necati Kocabay ile haklarında çıkan evlilik haberlerii yorumlayan güzel oyuncu, ‘’Şu an bir şey yok ama hiç belli olmaz. Bu işler kısmet. Olabilir neden olmasın?’’ yanıtını verdi.