Nurgül Yeşilçay yeni dizisi Kefaret için heyecanlı!

Artık Pazar akşamları izleyiciler için Kefaret dizisi de iyi bir alternatif olacak. Gülperi dizisinden sonra 1 sezon dinlenen Nurgül Yeşilçay, yeni dizisiyle ekrana dönecek. Nurgül Yeşilçay yeni dizisi Kefaret için oldukça heyecanlı..

Ünlü oyuncu instagram hesabından dizinin afişini paylaştı ve ilk bilgileri verdi. Yeşilçay’a gelen yorumlarda hayranlarının heyecanı ve mutluluğu kelimelere yansıdı. Yeniden ekrana döndüğü için Yeşilçay’ı tebrik eden takipçileri, dizinin de uzun süreli olmasını diledi.

Oyuncu Burcu Kara, “Şahane olmuş” diyerek güzel bir yorumda bulunurken, bir izleyici ise “İşin içinde Livaneli varsa tabii ki izlenir” diye yazdı.

İşte Nurgül Yeşilçay’ı yeni dizisiyle ilgili paylaşımı:

Zülfü Livaneli’nin öyküsünden Mahinur Ergun un senaryolaştırdığı Mesude Eraslan ın yönetmenliğini üstlendiği 25 film yapımcılığındaki dizimiz seyirciyle buluşmaya hazır