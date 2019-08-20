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  3. Nurgül Yeşilçay Oktay Kaynarca ile olan fotoğrafını bu notla paylaştı... EDHO'ya mı katılıyor?

Nurgül Yeşilçay Oktay Kaynarca ile olan fotoğrafını bu notla paylaştı... EDHO'ya mı katılıyor?

Nurgül Yeşilçay Oktay Kaynarca ile olan fotoğrafını bu notla paylaştı... EDHO'ya mı katılıyor"

Nurgül Yeşilçay Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımın ardından takipçileri 'Nurgül Yeşilçay, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine mi katılıyor?' sorusunu sormaya başladı

Şu sıralar yeni komedi filminin çekimlerinde bulunan oyuncu Nurgül Yeşilçay , Oktay Kaynarca ile fotoğrafını “projeler projeler” notu ile paylaştı.

Yeşilçay’ın bu paylaşımı akla  ‘Nurgül Yeşilçay EDHO’ya mı katılıyor?’ sorusunu getirdi.

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