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  3. Nur Fettahoğlu o fotoğrafı neden sildiğini açıkladı!

Nur Fettahoğlu o fotoğrafı neden sildiğini açıkladı!

Nur Fettahoğlu o fotoğrafı neden sildiğini açıkladı!

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu geçtiğimiz gün Akmerkez'de görüntülendi. Sıfır makyaj dolaşan Nur Fettahoğlu olay yaratan küvet pozuyla ilgili ilk kez konuştu. Güzel oyuncu sildiği küvet pozu ile ilgili "Yakın arkadaşlarım "Çok fazla tepki alacaksın" dediği için kaldırdım" dedi.

Star TV'de ekrana gelen Kardeş Çocukları dizisinde Umay Karay karaterine can veren Nur Fettahoğlu dizisiyle ilgili konuştu. Fettahoğlu, Umay karakteri ile ilgili "Umay'ıseviyorum. Bence çok haklı nedenleri var. Hayat sivrileştirmiş biraz. Umay'ı canlandırmayı seviyorum. Ama Umay'ı da seviyorum. Hayatımızda böyle kadınlar da var. Onları da seviyorum." dedi.

Fettahoğlu, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı ve gelen eleştirilerden sonra sildiği küvet pozu ile ilgili de "Fotoğrafı sildim çünkü gelen tepkilerden dolayı değil yakın arkadaşlarımdan gelen tepkiler üzerine sildim. Olumsuz tepkiler değil... Gayet sahneyi çekiyoruz ve içimde bir elbise var zaten. Onu başka türlü görmek isteyen arkadaşlarıma buradan el sallıyorum. Yakın arkadaşlarım "Çok fazla tepki alacaksın" dediği için kaldırdım. Ben de mesajlarla uğraşamam diye sildim." açıklamasında bulundu.  

(Kaynak: Magazinburada)

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