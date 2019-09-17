Norm Ender'e 'Mor Minder'li diss attı

Norm Ender, Mekanın Sahibi şarkısıyla müzik piyasasına geri dönmüş ve attığı diss'lerle çok konuşulmuştu. Bazı rapçiler Norm Ender'e tepki gösterirken özellikle Killa Hakan sert açıklamalarda bulunmuştu. Musa Seis de bu diss'in ardından piyasaya sürdüğü Mor Minder şarkısıyla Norm Ender'i hedef aldı.

Norm Ender'in şarkı sözlerinin ve kişiliğinin eleştirildiği parçada sert ifadeler yer alıyor. 10 yıl önce Çek Git Bebeğim adlı albümünü yayınladıktan sonra derin bir sessizliğe bürünen Musa Seis, 10 yıl sonra diss atarak geri döndü. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının tüm sözleri Norm Ender'i hedef alırken, Norm henüz bir açıklama yapmadı.

Musa Seis'in Mor Minder şarkısı 12 Eylül'den bu yana YouTube'da 567 bin kez izlendi. Seis, şarkının klibini Tahsin Özkan yönetmenliğinde Almanya'da çekti.

(TV100)