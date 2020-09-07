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  3. Nilüfer umudunu yitirdi! Sahne özlemini fotoğraflarla giderdi
07 Eylül 2020 Pazartesi 21:23 | Son Güncelleme:

Nilüfer umudunu yitirdi! Sahne özlemini fotoğraflarla giderdi

Nilüfer umudunu yitirdi! Sahne özlemini fotoğraflarla giderdi

Nilüfer, sahnelere olan özlemini konserinden fotoğraf paylaşarak giderdi.

Vaka sayılarının artmasıyla daha da tedirgin olduğunu anlatan şarkıcı, eski günlerin kıymetini iyi anladığını söyledi. Şarkıcı, “Bu kıştan umudum yok. Belki önümüzdeki yaz. Çünkü bazılarına uyarılar yetmedi, yetmeyecek. Sağlık çalışanlarına güç ve kuvvet diliyorum. Her gün hayatını kaybedenlerin sayısını film karesi gibi izleyip uyarı ve çağrılara kulak tıkayanlara selam olsun” diye konuştu. 

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