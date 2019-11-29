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  3. Nilgün Belgün, Can Yaman'ın o sözlerine sinirlendi! 'Yerini hazmedememiş'

Nilgün Belgün, Can Yaman'ın o sözlerine sinirlendi! 'Yerini hazmedememiş'

Nilgün Belgün, Can Yaman'ın o sözlerine sinirlendi! 'Yerini hazmedememiş'

Geçtiğimiz hafta Madrid'e giden Can Yaman, Kıvanç Tatlıtuğ için kızdıracak sözler sarfetmişti. O sözlere oyuncu Nilgün Belgün'den sert tepki geldi.

Can Yaman'ın Kıvanç Tatlıtuğ için “Kıvanç abinin dizileri İspanya'ya satıldı mı bilmiyorum. Eğer satıldıysa öyle olur satılmadıysa yapacak bir şey yok. Başka bir oyuncunun dizisi izlenmiyorsa orada ünlü olması mümkün değil zaten” demişti.

SERT TEPKİ!

O sözlere Nilgün Belgün'den yanıt gecikmedi. Belgün, Twitter sayfasında "Can Yaman'ın yolun çok başındayken, Kıvanç Tatlıtuğ gibi oyunculuğuyla insanların kalbinde taht kurmuş birine laf etmesi bulunduğu yeri hazmedemediğini gösteriyor" notunu paylaştı.


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