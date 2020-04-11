New York'ta koronavirüse yakalanmıştı... Demet Sağıroğlu'ndan haber var!

53 yaşındaki ünlü şarkıcı, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu. Sağıroğlu, müjdeli haberi sevenlerine sosyal medyada verdi:

“Ben iyileştim arkadaşlar. Ateş, kanlı öksürme, titreme ve ishal haricinde tüm belirtileri yaşadım ve şimdi iyiyim. Darısı tüm hastaların, şifa bekleyenlerin başına. Destekleriniz ve mesajlarınız için ayrıca hepinize teşekkür ederim. Sizi seviyorum.”