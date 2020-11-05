Netflix dizisi You'nun 3. sezon çekimleri başladı! İlk görsel paylaşıldı

Netflix pazartesi günü, sosyal medya hesabından dizinin başrolünde yer alan Penn Badgley'nin yer aldığı bir set fotoğrafının paylaşarak gerilim dizisi You'nun üçüncü sezonu için çekimlerin başladığını açıkladı.

Paylaşım, ikinci sezonu Aralık 2019'da Netflix'te yayınlanan dizinin yeni sezonundan paylaşılan ilk görsel oldu. Fotoğrafta, Badgley vardı ve herhangi bir hayranın kanını dondurması gereken "Hey, you" yazan bir maske takıyordu. Üçüncü sezon, bugüne kadarki en büyük sezon olacak gibi duruyor.

Beyazperde'nin haberine göre, Netflix çekimlerin başladığını duyurduğu paylaşımda, "Joe Goldberg'den her zaman en az 6 fit uzakta kalmanızı öneriyoruz" ifadeleri kullandı.

Dizi, yeni sezon için üç yeni oyuncu transfer etti: Shalita Grant (Search Party), Travis Van Winkle (Transformers) ve Scott Speedman (Underworld). Yakın zamanda The Haunting: Bly Malilkanesi'nde izlediğimiz Victoria Pedretti ise Love performansında daha da büyük bir etki şansı bulacak. Üçüncü sezonun 2021 yılının yaz aylarında yayında olması bekleniyor.