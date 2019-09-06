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  3. Nesrin Cavadzade: Çirkin erkeklerden hoşlanırım

Nesrin Cavadzade: Çirkin erkeklerden hoşlanırım

Nesrin Cavadzade: Çirkin erkeklerden hoşlanırım

Oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki akşam "Aşk Tesadüfleri Sever" filminin partisine katıldı. Partide soruları yanıtalyan Cavadzade, "Ben çirkin erkeklerden hoşlanırım" sözleriyle şaşırttı.

Çekimlerini tamamlayan 'Aşk Tesadüfleri Sever 2' ekibi, setin bitişini Beykoz Kundura'da bir partiyle kutladı. Ömer Faruk-İpek Sorak'ın yönettiği; Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın oynadığı 'Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin partisinde, oyuncular ve film ekibi doyasıya eğlendi.

"BEN ÇİRKİN ERKEKLERDEN HOŞLANIRIM"

Cavadzade basın mensuplarının sorularını cevaplarken, "Çirkin erkek seviyorum yakışıklılar beni ürkütüyor. Anneannem, 'Erkek dediğin maymundan hallice olur' derdi" dedi.

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