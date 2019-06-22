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  3. 'Neslihan'la yardım vakfı kuracağız'

'Neslihan'la yardım vakfı kuracağız'

'Neslihan'la yardım vakfı kuracağız'

Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile çocuklar ve yardıma muhtaç kişiler için bir vakıf kuracaklarını söyledi. Doğulu, bunun için bakanlıklarla iletişim halinde olduklarını anlattı.

TRT 1’de ekrana gelen 'Vuslat’ dizisinde rol alan Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile anlamlı bir işe imza atacak. İkili, yardıma muhtaç kişilere el uzatacak. Akmerkez’de düzenlenen bir etkinlikte konuşma yapan Doğulu, Atagül ile bir vakıf kurmayı planladıklarını belirtti. Başarılı oyuncu, “Biz aslında bir sene evvel böyle bir şey kurmak istedik fakat çeşitli nedenlerden dolayı olmadı. Bakanlıklarımız ile iletişime geçtik. Çocuklarımız ve yardıma muhtaç insanlar için bir vakıf kuracağız“ diye konuştu. Ünlü isim, eşiyle birlikte bir belgesel çekimi de yapacakların söyledi. 

BELGESEL GELİYOR 

Her sene karavanla Türkiye’yi karış karış gezen Doğulu çifti, bu sene İç Anadolu Bölgesi'ne seyahat edeceklerini anlattı. Başarılı oyuncu, “Küçük ziyaretler gerçekleştirdik fakat önümüzdeki dönem karavanımızla İç Anadolu bölgemizi gezerek belgeseller çekmeyi düşünüyoruz“ dedi. w Recep ASLAN

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