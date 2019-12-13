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  3. 'Neslihan ile çok kınandık'

'Neslihan ile çok kınandık'

'Neslihan ile çok kınandık'

TRT 1’de ekrana gelen ‘Vuslat’ adlı dizide rol alan Kadir Doğulu, Neslihan Atagül ile evlendikten sonra daha iyi olduğunu ve insanlığını keşfettiğini söyledi. İşte Doğulu'nun samimi açıklamalarının devamı...

İş’in Aslı programında samimi açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu, eşinin hayat tarzına karışmadığını söyledi. Ünlü oyuncu, “Çok kınandık. Eşimin giyim kuşamından, eşimin var olma çabasından dolayı, mesleğini yapış şeklinden. Ama ben bunları kabul etmedim. Âşık olduğum bir kadına onu giyme, bununla konuşma olmaz” dedi.


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