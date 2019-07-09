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  3. Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti evlilik yıl dönümlerini romantik bir yemekle kutladı

Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti evlilik yıl dönümlerini romantik bir yemekle kutladı

Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti evlilik yıl dönümlerini romantik bir yemekle kutladı

Mutlu evlilikleriyle örnek olan Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti, dün akşam sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti. 3. evlilik yıl dönümlerini baş başa yedikleri yemek ile kutlayan ikilinin aşk dolu paylaşımları kısa sürede yüz binlerce beğeni ve "Maşallah" yorumları aldı.

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, 2016 yılında meslektaşı Neslihan Atagül ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin aşkları doludizgin devam ediyor. İkili, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

ROMANTİK KUTLAMA

Mutlu evlilikleriyle örnek olan ünlü çift, dün akşam sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti. 3. evlilik yıl dönümlerini baş başa yedikleri yemek ile kutlayan ikili, gece boyunca birbirlerinin ellerini bir an olsun bırakmadı.

"CANINI SEVDİĞİM"

Neslihan Atagül, eşi ile 3. evlilik yıl dönümünü birlikte çekilen karelerini paylaşarak sosyal medya hesabından kutladı. Atagül, paylaşımına "Gönlünü, gözünü, sözünü, canını sevdiğim..." notunu düştü.

"NİCE 3'LERE!"

Kadir Doğulu ise eşi için hazırladığı bir klibi sosyal medya hesabından takipçileriyle, "Nice 3'lere!" notuyla paylaştı. Çiftin aşk dolu paylaşımları kısa sürede yüz binlerce beğeni ve "Maşallah" yorumları aldı.

(Habertürk)

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