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  3. Neslihan Atagül'den teşekkür mesajı! 'Öğrendiğimde çok duygulandım'

Neslihan Atagül'den teşekkür mesajı! 'Öğrendiğimde çok duygulandım'

Neslihan Atagül'den teşekkür mesajı! 'Öğrendiğimde çok duygulandım'

Neslihan Atagül bugün sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayınlandı. Ünlü oyuncu mesajında kendisine verilen doğum günü hediyesi için ' Ne güzel bir doğum günü hediyesi! Anlamı çok büyük. Devamının gelmesini ümid ederim...Teşekkür ederim...Gönlümüz,sevgimiz bir. İyi ki varsınız' dedi.

Neslihan Atagül'den anlamlı paylaşım... Türkiye'nin son dönemde en çok konuşulan oyuncularından biri olan Neslihan Atagül bugün doğum gününde verilen örnek bir hediye hakkında mesaj yayınlandı. 


Atagül paylaşımında" Öğrendiğimde çok neşelendiğim, duygulandığım ve memnun olduğum bir haberi sizlerle paylaşmak ve teşekkür etmek isterim. Bana doğum günü hediyesi olarak yapılan bağışlar ile Tohum Otizm Vakfı’nın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü projede tüm Türkiye çapında eğitim materyali ve donanım eksiği bulunan özel eğitim sınıflarından birinin donatılması için gereken miktar çok hızlı bir sürede toplanmış. Neredeyse iki sınıf açılacak kadar bağış toplanmış sizlerin sayesinde. Ne güzel bir doğum günü hediyesi! Anlamı çok büyük. Devamının gelmesini ümid ederim...Teşekkür ederim...Gönlümüz,sevgimiz bir. İyi ki varsınız" dedi.

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