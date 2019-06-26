Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu görüntülendi! Yeni imajı herkesi şaşırttı!

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ve yeğeni ile Nişantaşı'ndaki bir restorandan çıkarken görüntülendi. Çift, "Yeğenlerimizle yemeğe geldik. Yedik, şimdi eve dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

"BEN ONU HER HALİYLE SEVİYORUM"

"Yeni imajıyla dikkat çeken Doğulu, "Dizi için saç ve sakal uzattım" dedi. Eşi Neslihan Atagül ise eşinin imajını beğendiğini belirterek, "Ben onu her haliyle seviyorum" ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin projeleri hakkındaki sorulara Atagül, "Yeni bir proje gelmedi. Birlikte bir projede rol almak isteriz" şeklinde konuştu.