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Neslihan Atagül: Kadir'i kelimelerle anlatamam

Neslihan Atagül: Kadir'i kelimelerle anlatamam

Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Neslihan Atagül, bu kez "Kadir'i kelimelerle anlatamam!" diyerek sevgilisini haykırdı. Ona sürpriz doğum günü yaparak eşini bir kez daha şaşırttı.

Neslihan Atagül, Girne Amerikan Üniversitesi, 2019 Bahar Şenlikleri kapsamında öğrencilerle buluştu. Eşi Kadir Doğulu hakkında açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, "Kadir her zaman çok atiktir. Ama o benim hissettiğimden de öte farklı bir yerde. Biraz klişe olabilir ama onu 3-5 kelimeye sığdıramıyorum” dedi.

DOĞUM GÜNÜNDE SETE GİTMİŞTİ

Neslihan Atagül, geçtiğimiz ay eşi Kadir Doğulu'ya sürpriz yapmış ve set ekibini organize ederek sette doğum gününü kutlamıştı. 'Vuslat' dizisinde rol Kadir Doğulu sürpriz karşısında oldukça şaşırmıştı.

 

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