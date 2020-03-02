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  3. Neşe Erberk'ten 36 yıl sonra gelen Zeki Müren itirafı!

Neşe Erberk'ten 36 yıl sonra gelen Zeki Müren itirafı!

Neşe Erberk'ten 36 yıl sonra gelen Zeki Müren itirafı!

Üç yıl önce üçüzleri Alin, Lara ve Selin'in eğitimleri için Amerika'nın Miami kentine yerleşen eski Türkiye ve Avrupa güzeli Neşe Erberk, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Türkiye'de 42 tane anaokulu olduğunu ve yılda üç kez anaokullarını ziyareti için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Erberk, 36 yıl sonra bir itirafta bulundu. Eski günleri yad eden Erberk, yılbaşı gecesi Zeki Müren ile yapmış olduğu danstan söz etti. Erberk, “18 yaşındaydım o yıl. Beni Zeki Müren'le dans etmem için çağırmışlardı. Çok heyecanlanmıştım. Zeki Müren'le dans edeceğim önceden belliydi. Rahmetli Zeki Müren'le dans ederken tir tir titriyordum. Hatta bana topuklu giymemi istemediler. Düz bir ayakkabı gitmemi istediler. Aynı boyda olmamızı istemişlerdi" şeklinde konuştu.


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