Necati Şaşmaz duyurmuştu... Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak müjdeyi verdi: Polat Alemdar efsanesi geri dönüyor

Kurtlar Vadisi fenomeni sevenlerinin karşısına yeniden çıkmaya hazırlanıyor. Polat Alemdar rolüyle yıllarca izleyicinin gönlüne taht kuran Necati Şaşmaz hayranlarına geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi vermişti. Kurtlar vadisinin ekranlara döneceğini açıklayan Şaşmaz Şubat ayını işaret etmişti. Şubat ayı yaklaşırken diziyle ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Kurtlar Vadisi ile ilgili heyacanlandıran bir gelişme yaşandı.

Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisinden sevindiren haber sonunda geldi. "Kurtlar Vadisi Kaos" adıyla kaldığı yerden izleyici ile buluşacak dizi Şubat ayında Show TV'de yayında olacağı açıklandı. Dizinin ilk tanıtım fragmanı da sosyal medyada paylaşıldı.

Necati Şaşmaz dizi hakkında şu detayları paylaştı:

“Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız. Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız.” Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: “Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar’dan Afganistan’dan Makedonya’ya hatta Amerika’ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim.”

Kurtlar Vadisi oyuncularından Erhan Ufak katıldığı bir yayında “Kurtlar Vadisi bir gün başlayacak inşallah. Çünkü biz orada final yapmadık. Yapımcılar herhangi bir kararı tam olarak vermediler. İnsanları umutsuzluğa götürmek istemem. Ama tam belli olmadı. Eninde sonunda başlayacak.“ ifadelerini kullandı.