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  3. Nebahat Çehre yıllara meydan okuyan güzelliğiyle şaşkına çevirdi!
04 Eylül 2020 Cuma 14:28 | Son Güncelleme:

Nebahat Çehre yıllara meydan okuyan güzelliğiyle şaşkına çevirdi!

Nebahat Çehre yıllara meydan okuyan güzelliğiyle şaşkına çevirdi!

Zerafetiyle örnek olan usta oyuncu Nebahat Çehre yıllara meydan okuyan güzelliğiyle şaşkına çevirdi. 76 yaşındaki Nebahat Çehre hayranlarını her zaman etkilemeyi başarıyor. Nebahat Çehre, modacı Rufat İsmayil'le 52 parçalık kapsül bir koleksiyon hazırladı. Ünlü oyuncu kendi tasarımlarını da kendi tanıttı. Nebahat Çehre güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

76 yaşındaki Nebahat Çehre, karantina günlerinde hazırladığı 52 parçalık koleksiyonu için modellik yaptı. Nebahat Çehre yıllara meydan okuyan güzelliğiyle şaşkına çevirdi. Türk Sineması'nın en şık giyinen kadınlarından Nebahat Çehre, takipçilerinden tam not almayı her zaman başarıyor.

NEBAHAT ÇEHRE YILLARA MEYDAN OKUDU

NEBAHAT ÇEHRE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nebahat Çehre, 15 Mart 1944 yılında Samsun'da dünyaya gelmiştir. 5 yaşındayken İstanbul'a gelen Nebahat Çehre 15 yaşındayken Türkiye Güzeli seçilmiştir. Güzel seçildikten sonra fotomodel ve manken olarak uzun süre çalıştı. 1961’de Yaban Gülüm filmi ile ilk sinema deneyimini yaşadı.

1964 yılında Kamalı Zeybek filminin çekimlerinde Yılmaz Güney ile tanışan ve onun cazibesine kapılan Çehre, 30 Ocak 1967 tarihinde evlenmiştir. Ancak ikili 24 Nisan 1968 tarihinde boşanmıştır.

1976 yılında ikinci evliliğini Eski Galatasaraylı milli basketbolcu Yavuz Demir ile yaptı. Bu evliliği de uzun sürmedi ve 1979 yılında boşandı. 1970'li yılların başına kadar çok sayıda filmde rol almasına karşın, seks filmleri furyası ile beraber sinemadan uzaklaşan Çehre, bu dönemde şarkıcı olarak sahnelerde boy gösterdi. Bu dönemde bir Sezen Aksu bestesi olan Büklüm Büklüm ile hayranlarının büyük beğenisini kazanan Çehre, ikinci eşinden ayrılmasının ardından oyunculuğa dönerek ağırlıklı olarak sinema dizilerinde rol aldı.

2000'li yıllarda tekrar beyaz perdeye dönen Nebahat Çehre, Haziran Gecesi, Aşkı Memnu, Muhteşem Yüzyıl gibi pek çok önemli televizyon dizisinde rol alarak yeni nesile de kendisini sevdirmeyi başarmıştır. 18. Altın Koza Film Festivali’nde Onur Ödülü kazanmıştır.

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