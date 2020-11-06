Ne Doğduğun Ev Kaderindir ne Sadakatsiz... Bakın hangi dizi sosyal medyaya damga vurdu!

Son yıllarda sosyal medyanın etkinliği dizilerin izlenme oranlarını da etkiliyor. Diziler üzerinde sosyal medyanın direk olarak bir etkisi olmasa da dikkat çekmek açısından önemli bir mecra. Bu nedenle sosyal medyada dizilerin karnesi de oldukça önem teşkil ediyor.

Bu hafta Çarşamba akşamı ekrana gelen diziler arasında Sen Çal Kapımı, yine ilk sıradaydı. Dizinin reytinglerde 7. ya da 9. sıralarda olmasına karşın, sosyal medyadaki açık ara farkla diğer dizileri sollaması ilginç bir durum.

Reytingleri sezon başladıktan sonra düşmeye başlasa da kemik bir izleyici kitlesi diziyi bırakmıyor. Karşısına Kanal D’nin yeni başlayan ve ilk bölümünden beri diğer dizileri adeta reytingleri sollayan Sadakatsiz dizi geldi.

Geçtiğimiz sezon başlayan Doğduğun Ev Kaderindir ve Kuruluş Osman dizileriyle birlikte, Sen Çal Kapımı, hayli iddialı rakiplerle karşı karşıya.

İşte dün akşam ekrana gelen dizilere gelen ileti sayıları…