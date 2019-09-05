Naz Elmas'ın paylaşımı fanlarını heyecanlandırdı

MUHTEŞEM BULUŞMA

Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın çekimlerine start verildi. Dizinin yeni sezonunda kadroya dahil olan Burak Sergen ile Naz Elmas da dün 'EDHO' setindeydi. İkili, dizinin başrolü Oktay Kaynarca ile sette böyle poz verdi.

Güzel oyuncu, efsane buluşmayı sosyal medyada paylaştı. Elmas'ın yayınladığı bu kare 'EDHO' fanlarını heyecanlandırdı...