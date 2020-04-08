Naomi Watts karantinada sinir krizi geçirdi!

Dünyaca ünlü aktris Naomi Watts, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı karantinaya aldı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yetkililerin "Evde kal" çağrısına uyan Watts, aynı gün içinde çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi ve yazıcısı bozulunca sinir krizi geçirdi. Çığlık attığı o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan 51 yaşındaki Watts, gönderisine şu notu düştü:

"756. karantina günü... Yazıcı, elektrikli süpürgesi ve bulaşık makinesi aynı gün kırıldığında..."

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

3 çocuk annesi Naomi Watts, bu paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü. Kimi takipçisi kendisini zor durumda olan insanların yerine koyması gerektiğini dile getirirken, kimisi de karantina sürecinde kendilerinin de benzer duygular yaşadığını ifade etti.