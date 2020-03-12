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  3. Naomi Campbell'den dikkat çeken koronavirüs önlemi

Naomi Campbell'den dikkat çeken koronavirüs önlemi

Naomi Campbell'den dikkat çeken koronavirüs önlemi

Koronavirüsün dünyada hızla yayılmasının ardından ünlüler de önlemlerini aldı. Sosyal medyada ilginç görüntüler ortaya çıkarken, model Naomi Campbell'in koronavirüs önlemi oldukça dikkat çekti.

Model Naomi Campbell, havalimanında çekilen karelerini Instagram hesabına yükledi. "Önce güvenlik" notuyla yaptığı bu paylaşımında 49 yaşındaki Campbell, çektiği videonun da Youtube kanalında yayında olacağını duyurdu.

KORUYUCU ELBİSE

Campbell, tıbbi gözlükleri, özel koruyucu elbise ve ameliyat maskesiyle yolculuğa çıktı. Campbell, uçağın içinde de üzerindeki hiçbir koruyucu giysiyi çıkarmadı.

KIYAFETE UYGUN VALİZ

Campbell'in kıyafetine uygun renkte tekerlekli bir valiz kullanması da dikkatlerden kaçmadı.


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