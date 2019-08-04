Doğduğu kasabada artık heykeli var 

Açılışa, Bulgaristan ve Türkiye’den siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları, halter federasyonu başkanları ve çekimleri devam eden “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin yapımcısı Mustafa Uslu ile film ekibi katıldı. Mustafa Uslu, Mestanlı Belediye Başkanı’na Naim Süleymanoğlu’nun kazandığı olimpiyat madalyalarının birebir kopyasını hediye etti. Madalyalar belediye binasında halkın görebileceği bir alanda sergilenecek.