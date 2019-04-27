Mustafa Üstündağ'dan eleştirilere yanıt!

Kullandığı üslup nedeniyle bazı kişilerin kendisine mesaj atıp eleştirdiğini belirten Mustafa Üstündağ sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yok efendim neymiş ben sanatçıymışım. Bu tip sert paylaşımlar bana yakışıyormuymuş.Topluma örnek olmam lazımmış. Lan el kadar bebenin ırzına geçmişler neyine sanat yapayım, neye örnek olayım" dedi.



İŞTE MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ'IN PAYLAŞIMI;

Usta oyuncu Mustafa Üstündağ "Bana DM'den yazan korkak lavuklar; önce cesur olun." diyerek başladığı konuşmasına şu şekilde devam etti:



"Yaptığım paylaşımların altına yazın ne yazacaksanız. Evet ben sanatla uğraşan bir adamım ama öncelikle bir insan ve babayım. Bu sapıklara karşı tavrım nettir. Yok efendim neymiş ben sanatçıymışım. Bu tip sert paylaşımlar bana yakışıyormuymuş... Topluma örnek olmam lazımmış... Lan el kadar bebenin ırzına geçmişler neyine sanat yapayım, neye örnek olayım... Ben ve eşim; o ana babayı düşündükçe iki gün evladımıza sarılamadık acımızdan. Tekrar ediyorum, elime geçse o kansıza yapacaklarımı buraya yazmakla bitiremem." Mustafa Üstündağ, kendisini eleştirenlere verdiği bu yanıtla kısa süre içinde binlerce beğeni alırken, Gökhan Türkmen, Şükran Ovalı ve Derya Şensoy gibi ünlü isimler de Üstündağ'a desteklerini iletti.



