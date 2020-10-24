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24 Ekim 2020 Cumartesi 11:57 | Son Güncelleme:

Mustafa Üstündağ yeni aşkını sosyal medyadan duyurdu

Mustafa Üstündağ yeni aşkını sosyal medyadan duyurdu

9 ay önce meslektaşı Ecem Özkaya ile evliliği sona eren oyuncu Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açtı. Üstündağ, ilişkisini sosyal medyadan ilan etti.

Mustafa Üstündağ, Ecem Özkaya 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift geçtiğimiz Ocak ayında boşanmıştı. 

Boşandıktan sonra uzun süre yalnız kalan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni bir aşka yelken açtı. Instagram hesabından sevgilisi Seda Torunlar ile olan fotoğrafını paylaşan Üstündağ, aşkını herkese ilan etti.

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