Mustafa Üstündağ yeni aşkını sosyal medyadan duyurdu

Mustafa Üstündağ, Ecem Özkaya 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift geçtiğimiz Ocak ayında boşanmıştı.

Boşandıktan sonra uzun süre yalnız kalan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni bir aşka yelken açtı. Instagram hesabından sevgilisi Seda Torunlar ile olan fotoğrafını paylaşan Üstündağ, aşkını herkese ilan etti.