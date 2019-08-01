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  3. Mustafa Sandal'ın konserinde eski sevgili sürprizi: Muhteşem bir ilişkimiz vardı

Mustafa Sandal'ın konserinde eski sevgili sürprizi: Muhteşem bir ilişkimiz vardı

Mustafa Sandal'ın konserinde eski sevgili sürprizi: Muhteşem bir ilişkimiz vardı

Müzik hayatındaki 25. yılını kutlayan Mustafa Sandal, Turkcell Yıldızı Geceler kapsamında Açıkhava’da sahne aldı.

12 yıl sonra yeniden Harbiye’de konser veren ünlü popçuyu dinleyenler arasında eski sevgilisi Tuba Ünsal da vardı.

Sandal, 2000’li yıllarında başında aşk yaşadığı Ünsal’ı görünce “Giriş, gelişme ve sonuç olarak muhteşem bir ilişkimiz vardı. Hatta o dönem yazmış olduğum, ‘Tek Geçerim’ şarkısı giriş, ‘Pazara Kadar’ şarkısı gelişme ‘Kopmam Lazım’ parçası ise ikimiz için de muhteşem bir gol oldu’ diyerek herkesi güldürdü. 

 

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