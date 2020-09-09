09 Eylül 2020 Çarşamba 13:47 | Son Güncelleme:
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'aşk' açıklaması
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, Ulus'ta bir mekandan çıkarken görüntülendi. Bir süredir adı yazılımcı Rona Gürçay'la aşk dedikodularına karışan Jahovic, konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Yazılımcı Rona Gürçay’la aşk yaşadığı iddialarının doğru olmadığını söyleyen şarkıcı, “Hayatımda kimse yok, yalnızım. Sevgilim olsun isterim, o zaman bizi el ele görürsünüz” dedi.
Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal’ın kendisine karışmadığını ancak çocukları için özel yaşamlarına dikkat ettiklerini de sözlerine ekledi.