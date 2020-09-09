Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'aşk' açıklaması

Yazılımcı Rona Gürçay’la aşk yaşadığı iddialarının doğru olmadığını söyleyen şarkıcı, “Hayatımda kimse yok, yalnızım. Sevgilim olsun isterim, o zaman bizi el ele görürsünüz” dedi.

Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal’ın kendisine karışmadığını ancak çocukları için özel yaşamlarına dikkat ettiklerini de sözlerine ekledi.