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  3. Mustafa Sandal'ı çabuk unuttu! Melis Sütşurup ve Hakan Sabancı aşk yaşıyor

Mustafa Sandal'ı çabuk unuttu! Melis Sütşurup ve Hakan Sabancı aşk yaşıyor

Mustafa Sandal'ı çabuk unuttu! Melis Sütşurup ve Hakan Sabancı aşk yaşıyor

Mustafa Sandal ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ve kısa süre önce olaylı bir şekilde ayrılan Melis Sütşurup'un, Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Şarkıcı Mustafa Sandal, Emina Jahovic'ten ayrıldıktan sonra gönlünü Melis Sütşurup'a kaptırmıştı. Ancak çiftin ilişkisi kısa sürmüş, Sandal ve Sütşurup geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı almıştı. Ayrılık sonrası yaptığı açıklamalarda gündemden düşmeyen Melis Sütşurup'un, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

MUSTAFA'YI ÇABUK UNUTTU

Yeni bir aşk iddiasıyla gündeme gelen Melis Sütşurup, Söylemezsem Olmaz programının iddiasına göre Hakan Sabancı ile yeni bir ilişkiye başladı. Önceki gün çiftin Nişantaşı'ndaki bir gece kulübünde samimi bir şekilde dans ettiği öne sürüldü. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendikleri belirtilen ikiliden ise henüz bir açıklama gelmedi.

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