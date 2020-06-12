Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barıştı mı? İddialar Melis Sütşurup'a soruldu!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Nişantaşı'nda aracıyla seyir halindeyken gazetecileri bir anda karşısında gören Melis Sütşurup, şaşkınlığını gizleyemedi. Melis Sütşurup, yeniden aşk yaşamaya başladığı konuşulan Mustafa Sandal ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Trafiğin açılmasıyla birlikte hızlıca gaza basan Sütşurup, kısa sürede gözlerden kayboldu.

NE OLMUŞTU?

Emina Sandal'la 2018 yılında yollarını ayıran Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 6 aylık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı. Ayrılığın ardından Sandal, verdiği röportajda, "Melis ile keyifli vakit geçirdik" demişti. Eski sevgilisinin sözlerine kızan Melis Sütşurup ise, şu ifadeleri kullanmıştı: "Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim."

Sütşurup'un şu sözleri ise çok konuşulmuştu: "Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı ama bunlar aldatma, ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler. Detayına girmem bana yakışmaz."