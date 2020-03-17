Mustafa Sandal karantinaya mı alındı? Açıklama geldi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de görüldü. Virüsün yayılmasıyla birlikte ünlüler de kendilerini evlerinde karantinaya aldı. Son olarak şarkıcı Mustafa Sandal'ın da koronavirüse yakalandığı ve karantinaya alındığı iddia edildi.

"HERKES GİBİ EVDEYİM VE ÇALIŞIYORUM"

Bu iddialara sosyal medya hesabından açıklık getiren Sandal, evde çalışırken video paylaştı ve iddiaları şu sözlerle yalanladı: “Ben de herkes gibi evdeyim. Çocukları uyuttum biraz önce. Çalışıyorum. Öyle bir şey yok.”