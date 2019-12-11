Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup barıştı mı? Magazin gündemini karıştıran iddia!

6 aylık aşklarını geçtiğimiz yaz sonlandıran Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Ayrıldıktan sonra Sandal hakkında konuşan Sütşurup, "Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı." demişti.

Son olarak 2.Sayfa programında Sandal ve Sütşurup'un yeniden bir araya geldikleri iddia edildi. Ancak Mustafa Sandal cephesi, barışma haberini jet hızıyla yalanladı.