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  3. Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup barıştı mı? Magazin gündemini karıştıran iddia!

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup barıştı mı? Magazin gündemini karıştıran iddia!

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup barıştı mı" Magazin gündemini karıştıran iddia!

Popçu Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, ilişkilerine geçen yaz nokta koymuşlardı. Bir süredir ayrı olan çiftin yeniden barıştığı iddia edildi.

6 aylık aşklarını geçtiğimiz yaz sonlandıran Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Ayrıldıktan sonra Sandal hakkında konuşan Sütşurup, "Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı." demişti.

Son olarak 2.Sayfa programında Sandal ve Sütşurup'un yeniden bir araya geldikleri iddia edildi. Ancak Mustafa Sandal cephesi, barışma haberini jet hızıyla yalanladı.


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