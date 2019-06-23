Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal bakın neden ayrılmış!

Mustafa Sandal sosyetik güzel Melis Sütşurup ile 7 aydır aşk yaşıyordu. Çift, 9 Haziran'da ABD'ye gitmişti. Fakat Melis Şütşurup apar topar İstanbul'a döndü. İkilinin Amerika'da tartıştığı ve bu nedenle sosyetik güzelin Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Mustafa Sandal ise sevgilisinin gidişinin ardından Paris'e geçti. Sütşurup, ünlü popçunun barışmak için İstanbul’a gelmek yerine arkadaşıyla Paris’e gitmesi üzerine 7 aylık aşkı bitirdi…



