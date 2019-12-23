Mustafa Sandal: Büyük bir sürpriz yapacağım

Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Sandal, “15 Nisan'da çok büyük bir sürpriz yapacağım. Kitabım çıkıyor. Bu kitapta özel hayatımla ilgili birçok şey bulacak okuyucu” diye konuştu. Kitabın içinde yer alan iki kadının ismiyle ilgili iddiaları da yanıtlayan Sandal, “Okuyacaksınız ve göreceksiniz. Bu kitapta kadınların ismi geçecek mi” diyerek kaçamak cevaplar verdi.