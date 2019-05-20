Müslüm Gürses'ten sonra Bülent Ersoy... 'Teklifi reddettim'

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, önceki gece Kıbrıs’ta konser verdi. Sanat hayatında 47 yılı geride bırakan 66 yaşındaki sanatçı, “Beğendirmeye çalışıyorum. Heyecanım hiç sönmedi. İlk günkü mektep yıllarımdaki imtihana girdiğim, hocalarımın karşısında mahcup olmamak için her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalıştığım günkü gibiyim” diyerek heyecanının sönmediğini dile getirdi. Rekorlar kıran ‘Müslüm’ filminden sonra kendisine de teklif geldiğini anlatan Diva, kendisini oynayacak oyuncuya karar vermediği için projeyi onaylamadığı söyledi.

BEN ARTIK YAŞLANDIM

“Bana teklif geldi, ben istemedim. Şimdi benim hayatımın bir milattan öncesi birde milattan sonrası var malum olduğu üzere. Onun için kim oynayacak, hadi beni ben oynadım diyelim ya da bana benzer kim var ki? Okan Bayülgen’i önerdiler, onun da yaşı uymaz. Bülent Ersoy'u kim oynar bilemiyorum. Ancak onu da benim oynamam olabilirdi. Ben de artık yaşlandım” diyen Diva, kendisini oynayacak hiçbir oyuncuyu beğenmediğini ekledi.

(Güneş)