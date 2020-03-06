Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'dan kötü haber! Bilinci kapandı

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Muhterem Nur önceki gün yeniden yoğun bakım ünitesine alındı. Kan değerleri değişen Muhterem Nur solunum ve diyaliz cihazına bağlandı. Bilinci kapanan 87 yaşındaki Nur'un son durumu Gürses hayranlarını da üzdü.