Müslüm Gürses unutulmadı

1967’de 14 yaşındayken Adana’da bir çay bahçesinde katıldığı ses yarışmasında birinci olan sanatçı, ’Sevda Yüklü Kervanlar’ adlı şarkısıyla geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Sanatçı, 44 yıllık kariyerinde 78 albüme imza attı. Gürses, arabesk furyasının yükseldiği dönemde Yeşilçam’a da adım attı. Çoğu şarkılı, türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979’da çekilen ’İsyankar’ filmiyle kamera karşısına geçti.