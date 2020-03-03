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Müslüm Gürses unutulmadı

Müslüm Gürses unutulmadı

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Müslüm Gürses, vefatının 7. yılında yad ediliyor.

1967’de 14 yaşındayken Adana’da bir çay bahçesinde katıldığı ses yarışmasında birinci olan sanatçı, ’Sevda Yüklü Kervanlar’ adlı şarkısıyla geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Sanatçı, 44 yıllık kariyerinde 78 albüme imza attı. Gürses, arabesk furyasının yükseldiği dönemde Yeşilçam’a da adım attı. Çoğu şarkılı, türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979’da çekilen ’İsyankar’ filmiyle kamera karşısına geçti.


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