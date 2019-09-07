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  3. Murat Yıldırım hakkında flaş iddia! Kim Milyoner Olmak İster'e veda mı ediyor?

Murat Yıldırım hakkında flaş iddia! Kim Milyoner Olmak İster'e veda mı ediyor?

Murat Yıldırım hakkında flaş iddia! Kim Milyoner Olmak İster'e veda mı ediyor"

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Murat Yıldırım’ın yarışmaya veda ettiği iddia edildi. Show Tv’nin yeni dizisi Ramo’da yer alacak Yıldırım, son 3 yıldır yarışma programının sunuculuğunu yapıyordu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programını sunan başarılı oyuncu Murat Yıldırım’ın yarışmadan ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Yeni dizi projesiyle ekranlara gelmeye hazırlanan Murat Yıldırım, Show TV’nin yeni dizisi ‘Ramo’nun başrolünü üstlenecek.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E VEDA MI EDİYOR?

Yıldırım’ın yeni bir diziye katılması ve yoğun bir çalışma temposuna başlaması nedeniyle Kim Milyoner Olmak İster’den ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. 

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